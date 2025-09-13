Олександр Усик поділився думками щодо бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Зокрема, "Король хевівейту" назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Хто переможе у бою Альварес – Кроуфорд?

Олександр Усик вважає, що обидва боксери не зможуть завершити бій достроковою перемогою. Український боксер зазначив, що Теренс Кроуфорд має хороший набір навичок та працює у двох стійках – правші та шульги.

Усик підкреслив, що Сауль Альварес сильніший та має більш потужний удар. Проте його суперник розумніший та бачить, що відбувається навколо.

Для мене цей бій 50 на 50. Думаю, буде 12 раундів і рішення суддів,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що бій Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд відбудеться в ніч з 13 на 14 вересеня. Мегафайт року прийматиме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі.

Альварес – Кроуфорд: що відомо про бій?