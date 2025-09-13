Александр Усик поделился мыслями относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. В частности, "Король хевивейта" назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Читайте также Альварес против Кроуфорда: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд?

Александр Усик считает, что оба боксера не смогут завершить бой досрочной победой. Украинский боксер отметил, что Теренс Кроуфорд имеет хороший набор навыков и работает в двух стойках – правши и левши.

Усик подчеркнул, что Сауль Альварес сильнее и имеет более мощный удар. Однако его соперник умнее и видит, что происходит вокруг.

Для меня этот бой 50 на 50. Думаю, будет 12 раундов и решение судей,

– сказал Усик.

Напомним, что бой Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября. Мегафайт года будет принимать "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.

Альварес – Кроуфорд: что известно о бое?