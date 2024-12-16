Розслідування від The Australian виявило неналежну поведінку фахівця. Це тривало протягом 20 років його роботи в Західноавстралійському інституті спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на News.com.au.

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Аманда Біск розповіла правду

38-річна австралійка розповіла, що піддалась ймовірному сексуальному насильству від російського тренера Алєксандра Панова у 2009 році. Інцидент відбувся під час спільної подорожі в Японію.

Біск розповіла, що потрапила у команду спортсменів, яких тренував росіянин у віці 20 років. Аманда поділилась спогадами щодо сексуального домагання з боку Панова.

Австралійка розповіла, що тренер зайшов до неї ввечері перед змаганнями та вона відчула запах алкоголю. Вона зазначила, що була наївною молодою дівчиною та думала, що Панов підтримає її перед виступом.

Однак сталось інакше, зі слів спортсменки, її наставник Алєксандр Панов ліг до неї у ліжко.

Я нервувала і тремтіла. Я не розуміла, що відбувається. Я відчула, що в нього ерекція, і він торкається мого тіла. Я просто почала плакати, а він говорив неадекватні речі на кшталт: "У мене ерекція через тебе",

– розповіла Біск.

Спортсменка також розповіла, що вона дуже сильно плакала та благала Панова зупинитись. На щастя він послухав її та зупинився, сказала австралійка.

Аманда Біска зазначила, що в наступні дні Алєксандр Панов поводив себе так, наче нічого минулого вечора не відбулось. За інформацією The Australian, шість спортсменок дали однакові свідчення щодо російського тренера.