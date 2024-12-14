Дудайте поділилась думками щодо кремлівського диктатора. Спортсменка опублікувала світлини у футболці з обличчям президента Росії, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Корнелії Дудайте.
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Проукраїнська позиція Дудайте
Корнелія Дудайте у своєму інстаграмі опублікувала світлини у футболці з зображенням Владіміра Путіна та підписом "Dickhead", що в перекладі означає "придурок".
Дудайте у футболці "Путін – придурок" / Скриншот з інстаграму спортсменки
На другій фотографії Корнелія Дудайте показала іншу футболку з кремлівським диктатором, де написано "F**k Putin", що означає "До біса Путіна".
Також з литовською спортсменкою поруч її подруга, яка позує на камеру у футболці з написом "Крим – це Україна".
Дудайте з подругою демонструють проукраїнську позицію / Скриншот з інстаграму спортсменки
Корнелія також зазначила, що отримує багато повідомлень з підтримкою. Однак не встигає всім відповідати вчасно.
Все буде Україна. Дякую,
– написала Дудайте.
Нагадаємо, що Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з функціонального спорту в Угорщині. Організаторам турніру не сподобалась політична позиція литовської спортсменки.