Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час трансляції жеребкування ЧС-2026 показала мапу Європи, де Україна зображена без окупованого росіянами Криму. Речник МЗС Георгій Тихий у соціальній мережі Х опублікував офіційну заяву відомства з приводу скандалу, пише 24 Канал.

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Реакція МЗС на скандал під час жеребкування ЧС-2026

У Міністерстві закликали ФІФА не підігрувати російським агресорам та попросили вибачень від поважної організації.

Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки вчинили всупереч міжнародному праву, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України. Ми виправили карту для вас і очікуємо публічних вибачень,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Також речник МЗС опублікував виправлену мапу Європи.

Карта Європи з українським Кримом / фото зі сторінки МЗС у мережі Х

Нагадаємо, що 13 грудня відбулося жеребкування відбору чемпіонату світу-2026. Під час трансляції організатори продемонстрували глядачам країни, які згідно з регламентом будуть розведені. Зокрема це стосувалося України та посібника агресорів Білорусь.