Під час церемонії жеребкування ФІФА потрапила у скандальну ситуацію. В одній інфографіці організація показала карту України без АР Крим, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

До теми Ганьба від ФІФА: під час жеребкування кваліфікації на ЧС-2026 мапу України показали без Криму

Звернення УАФ

В асоціації зазначили, що надіслали листа до УЄФА та ФІФА.

"Українська асоціація футболу надіслала лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимої помилки в зображенні карти України під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026", – зазначили в УАФ.

Довідка. Збірна Росії не допущена до відбору на Мундіаль через розв'язану в Україні повномасштабну війну.

Відзначимо, що Україна потрапила у групу D, де зустрінеться з Ісландією, Азербайджаном, а також Францією або Австрією. Переможець квартету напряму потрапить на ЧС-2026, тоді як володар другого місця змагатиметься за путівку на турнір через плейоф.