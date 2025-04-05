"Стає справжнім відкриттям": колишній гравець Роми оцінив прогрес Довбика

Італійська Рома у 2025 році набрала найбільше очок серед усіх клубів топ-5 європейських чемпіонатів. Це дозволило їй перевернути сезон і наразі підопічні Клаудіо Раньєрі ведуть боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Одним із конкурентів "вовків" у цій боротьбі є Ювентус. Саме їх очне протистояння відбудеться у наступному турі Серії А.

Читайте також Є різниця в якості, – Бущан порівняв силу чемпіонатів України та Саудівської Аравії

Визнання для українця

Своєю думкою щодо цієї гри поділився колишній футболіст римського клубу Амантіно Мансіні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tutto Mercato 24. Він вважає, що "вовки" можуть продовжити переможну серію та окремо висловився про українського форварда Артема Довбика:

"Справжня сила Роми – це колектив. Вони грають з великою інтенсивністю, і ця інтенсивність є фундаментальною: потрібно підтримувати її постійно, щоб залишатися конкурентоспроможними. Якщо "джаллороссі" вдасться це зробити, то вони мають хороші шанси здобути три очки.

Щодо Довбика, то наразі, безперечно, він є однією з сильних сторін команди Раньєрі. Він переживає дійсно важливий момент. Це нападник, який мене приємно здивував. Він справді добре грає та стає справжнім відкриттям", – сказав Мансіні.

Довідка. Матч Рома – Ювентус відбудеться 6 квітня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні майбутнього протистояння італійські журналісти зробили порівняння центральних форвардів цих клубів – Артема Довбика та Душана Влаховича. Воно залишилося на користь українця.