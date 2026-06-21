"Ми пригноблена країна": тренер збірної Ірану вибухнув гучною заявою перед матчем ЧС-2026

Наставник збірної Ірану Амір Галеної різко розкритикував організаторів чемпіонату світу-2026. За його словами, ставлення до команди завдало болю всьому іранському народу.

Поза футбольним полем збірна Ірану продовжує стикатися з серйозними труднощами під час чемпіонату світу-2026 у США. Головний тренер команди Амір Галеної заявив, що численні обмеження негативно вплинули на підготовку його підопічних до турніру, інформує Globo Esporte.

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Що сказав тренер Ірану?

Галеної поскаржився на логістичні та організаційні проблеми, з якими зіткнулася іранська делегація через напружені відносини між Іраном та США. За словами тренера, команда була змушена прибути на турнір із запізненням, а на адаптацію до нових умов фактично залишилося лише два тижні.

Особливе обурення наставника викликала ситуація з представниками збірної. Він заявив, що частині керівників федерації та журналістам не дозволили супроводжувати національну команду на світовій першості.

Ви запрошуєте команду, але не приймаєте її персонал? Таке поводження підриває дух футболу,

– наголосив Галеної.

Крім того, тренер розповів, що звертався до інших наставників команд-учасниць Мундіалю, однак не отримав підтримки чи відповіді.

Чому Іран – пригноблена країна на ЧС-2026?

Попри складні обставини, наставник підкреслив, що футболісти продовжують виступати заради своїх уболівальників. Галеної зазначив, що ситуація навколо збірної викликала розчарування серед жителів Ірану.

Це лише показує, що ми пригноблена країна,

– заявив тренер, додавши, що сподівається на досягнення тривалого та справжнього миру.

Нагадаємо, раніше Федерація футболу Ірану також висловлювала невдоволення умовами перебування команди на ЧС-2026 та заявляла про намір звернутися до ФІФА через обмеження, які, на її думку, впливають на рівність учасників турніру.

Сьогодні, о 22:00 за київським часом Іран проведе матч ЧС-2026 проти Бельгії. Першу гру на цьому Мундіалі підопічні Галеної зіграли внічию 2:2 з Новою Зеландією.