Архітекторка і боїться Путіна: ким є росіянка, яка несла табличку України на відкритті Олімпіади

Росіянка Анастасія Кучерова тримала табличку української команди під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані. Вона також виступила проти війни, яку її країна розв'язала проти України, та висловила підтримку українським спортсменам і громадянам.

Кучерова – архітекторка, яка проживає в Мілані вже 14 років, залишалася невпізнанною, а її національність не розкривалася публічно. Вона під гучні оплески вела п'ятьох українських спортсменів на стадіон "Сан-Сіро", де проходило відкриття в Мілані, повідомляє AP.

Дивіться також Прославляють не Україну: спортсмени-українці, які приїхали на Олімпіаду під іншим прапором

Що відомо про Анастасію Кучерову?

Вона сама захотіла нести табличку, нібито демонструючи свою незгоду з політикою Путіна.

Спочатку Анастасія розповіла про свою роль 879 підписникам в істаграмі, а потім підтвердила це в інтерв'ю Associated Press.

Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Тим не менш, я думаю, що важливо зробити навіть невеликий вчинок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають так само,

– сказала вона.

Як повідомляє The Guardian, жінка не відвідує Росію з 2018 року та усвідомлює ризики публічних заяв проти режиму. Вона зізналася, що боїться можливих наслідків для себе та знайомих, але підкреслила, що мовчати зі страху, перебуваючи в демократичній країні зі свободою слова, означає поступатися авторитарній системі.

Вона працює архітекторкою в міжнародному бюро Stefano Boeri Architetti, а її чоловік Серджо Ромео теж пов'язаний із цією сферою. Подружжя виховує доньку, часто подорожує та ділиться в соціальних мережах сімейними кадрами з різних країн.

Міланську делегацію очолили прапороносець Єлизавета Сидорко, ковзанярка на шорт-треку, та фігурист Кирило Марсак. Батьки обох спортсменів беруть участь у війні, яка вже наближається до четвертої річниці.

Буквально немає жодного слова, яке можна сказати, щоб скасувати шкоду, яку ці люди вже зазнали, і немає жодного слова, яке може наблизитися до прощення,

– сказала Кучерова.

Як в Україні реагують на це?

Подія викликала у українців змішані емоції: від позитивних до негативних коментарів. Проте переважали саме негативні оцінки.

Деякі громадяни сприйняли її слова як щирі та повірили у наміри.

Інші сумнівалися у щирості дій, називаючи їх абсурдними.

Частина коментаторів наголошувала, що незалежно від того, що роблять росіяни, їхні вчинки не можуть сприйматися позитивно.

Як у мережі коментують скандал з відкриття Олімпіади / Скриншот із соцмереж

Які ще події були пов'язані на Олімпіаді-2026 з Україною?