Архітекторка і боїться Путіна: ким є росіянка, яка несла табличку України на відкритті Олімпіади
- Анастасія Кучерова, російська архітекторка, тримала табличку з написом "Україна" на відкритті Олімпіади-2026 в знак підтримки українських спортсменів і протесту проти війни.
- Українським спортсменам на Олімпіаді-2026 заборонили використовувати шоломи з політичними написами, такими як цитати Ліни Костенко, через правила, що забороняють політичні заяви.
Росіянка Анастасія Кучерова тримала табличку української команди під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані. Вона також виступила проти війни, яку її країна розв'язала проти України, та висловила підтримку українським спортсменам і громадянам.
Кучерова – архітекторка, яка проживає в Мілані вже 14 років, залишалася невпізнанною, а її національність не розкривалася публічно. Вона під гучні оплески вела п'ятьох українських спортсменів на стадіон "Сан-Сіро", де проходило відкриття в Мілані, повідомляє AP.
Що відомо про Анастасію Кучерову?
Вона сама захотіла нести табличку, нібито демонструючи свою незгоду з політикою Путіна.
Спочатку Анастасія розповіла про свою роль 879 підписникам в істаграмі, а потім підтвердила це в інтерв'ю Associated Press.
Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Тим не менш, я думаю, що важливо зробити навіть невеликий вчинок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають так само,
– сказала вона.
Як повідомляє The Guardian, жінка не відвідує Росію з 2018 року та усвідомлює ризики публічних заяв проти режиму. Вона зізналася, що боїться можливих наслідків для себе та знайомих, але підкреслила, що мовчати зі страху, перебуваючи в демократичній країні зі свободою слова, означає поступатися авторитарній системі.
Вона працює архітекторкою в міжнародному бюро Stefano Boeri Architetti, а її чоловік Серджо Ромео теж пов'язаний із цією сферою. Подружжя виховує доньку, часто подорожує та ділиться в соціальних мережах сімейними кадрами з різних країн.
Міланську делегацію очолили прапороносець Єлизавета Сидорко, ковзанярка на шорт-треку, та фігурист Кирило Марсак. Батьки обох спортсменів беруть участь у війні, яка вже наближається до четвертої річниці.
Буквально немає жодного слова, яке можна сказати, щоб скасувати шкоду, яку ці люди вже зазнали, і немає жодного слова, яке може наблизитися до прощення,
– сказала Кучерова.
Як в Україні реагують на це?
Подія викликала у українців змішані емоції: від позитивних до негативних коментарів. Проте переважали саме негативні оцінки.
Деякі громадяни сприйняли її слова як щирі та повірили у наміри.
Інші сумнівалися у щирості дій, називаючи їх абсурдними.
Частина коментаторів наголошувала, що незалежно від того, що роблять росіяни, їхні вчинки не можуть сприйматися позитивно.
Як у мережі коментують скандал з відкриття Олімпіади / Скриншот із соцмереж
Які ще події були пов'язані на Олімпіаді-2026 з Україною?
На Зимових Олімпійських іграх-2026 українському шортрекісту Олегу Гандею заборонили виступати у шоломі з цитатою української поетеси Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Організатори визнали слова "політичним гаслом" і порушенням правил міжнародних стартів, що забороняють політичні заяви на Олімпіаді.
Українська фристайлістка Катерина Коцар отримала заборону виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians". Міжнародний олімпійський комітет визнав його політичною символікою та пропагандою, що суперечить правилам організації.
МОК заборонив використання шолома скелетоніста Владислава Гераскевича, присвяченого загиблим українським спортсменам.