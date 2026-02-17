Організатори планували розподілити країни між волонтерами випадковим чином. Але потім запитали, чи має хтось побажання – цим скористалася росіянка, пише Associated Press.

Хто ніс табличку України на відкритті Олімпіади?

Жінку звати Анастасія Кучерова, вона проживає у Мілані упродовж 14 років. Своє бажання нести табличку України пояснює нібито висловленням незгоди з політикою Росії і російсько-українською війною.

Як пише The Guardian, анонімність волонтерів зберігалася упродовж 10 днів після церемонії відкриття. Кучерова вирішила сама розповісти про свою роль підписникам в соцмережах і журналістам.

За її словами, крокуючи поряд з українцями, вона "зрозуміла, що вони мають повне людське право відчувати ненависть до кожного росіянина". Кучерова стверджує, що спортсмени впізнали її походження і нібито зверталися до неї російською мовою.

Жінка буцімто сказала нашим атлетам, що весь стадіон влаштує їм овацію стоячи. Вона додала, що під лижними окулярами, які закривали очі та обличчя, плакала під час виходу України на арену.

Як відбувалася церемонія відкриття Олімпіади-2026?