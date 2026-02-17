Организаторы планировали распределить страны между волонтерами случайным образом. Но потом спросили, имеет ли кто-то пожелания – этим воспользовалась россиянка, пишет Associated Press.

Кто нес табличку Украины на открытии Олимпиады?

Женщину зовут Анастасия Кучерова, она проживает в Милане на протяжении 14 лет. Свое желание нести табличку Украины объясняет якобы выражением несогласия с политикой России и российско-украинской войной.

Как пишет The Guardian, анонимность волонтеров сохранялась в течение 10 дней после церемонии открытия. Кучерова решила сама рассказать о своей роли подписчикам в соцсетях и журналистам.

По ее словам, шагая рядом с украинцами, она "поняла, что они имеют полное человеческое право испытывать ненависть к каждому россиянину". Кучерова утверждает, что спортсмены узнали ее происхождение и якобы обращались к ней на русском языке.

Женщина якобы сказала нашим атлетам, что весь стадион устроит им овацию стоя. Она добавила, что под лыжными очками, которые закрывали глаза и лицо, плакала во время выхода Украины на арену.

Как происходила церемония открытия Олимпиады-2026?