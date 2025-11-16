Українка вперше в історії здобула "золото" на Євро зі спортивної аеробіки

В азербайджанському місті Гянджа триває чемпіонат Європи зі спортивної аеробіки. Золоту медаль у скарбничку збірної України поклала Анастасія Курашвілі.

Одразу 10 представників збірної України зі спортивної аеробіки пробилися до фіналів за підсумками кваліфікації. Анастасія Курашвілі боролася за медаль у жіночому індивідуальному турнірі, повідомляє 24 Канал.

Як українка завоювала історичне "золото"?

За свій виступ Курашвілі отримала від суддів 20,050 балів, посівши перше місце у змаганні. Українська спортсменка випередила Айсе Онбаши на 0.050 бала, яка здобула "срібло".

Золота медаль Анастасії Курашвілі стала першою для України за всю історію виступів на чемпіонатах Європи зі спортивної аеробіки. Раніше найвищим досягненням було "срібло", яке у 2023 році завоювала Курашвілі.

Загалом для уроджениці Сум це вже четверта медаль на континентальному турнірі. У 2023 році Анастасія виграла бронзову медаль у командних виступах, а на цьогорічному чемпіонаті Європи здобула "срібло" у мікст парі зі Станіславом Галайдою.

Відео "золотого" виступу Курашвілі

Що відомо про чемпіонку Європи з України?