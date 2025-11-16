Украинка впервые в истории завоевала "золото" на Евро по спортивной аэробике

В азербайджанском городе Гянджа продолжается чемпионат Европы по спортивной аэробике. Золотую медаль в копилку сборной Украины положила Анастасия Курашвили.

Сразу 10 представителей сборной Украины по спортивной аэробике пробились в финалы по итогам квалификации. Анастасия Курашвили боролась за медаль в женском индивидуальном турнире, сообщает 24 Канал.

Как украинка завоевала историческое "золото"?

За свое выступление Курашвили получила от судей 20,050 баллов, заняв первое место в соревновании. Украинская спортсменка опередила Айсе Онбаши на 0.050 балла, которая получила "серебро".

Золотая медаль Анастасии Курашвили стала первой для Украины за всю историю выступлений на чемпионатах Европы по спортивной аэробике. Ранее наивысшим достижением было "серебро", которое в 2023 году завоевала Курашвили.

В целом для уроженки Сум это уже четвертая медаль на континентальном турнире. В 2023 году Анастасия выиграла бронзовую медаль в командных выступлениях, а на нынешнем чемпионате Европы получила "серебро" в микст паре со Станиславом Галайдой.

Видео "золотого" выступления Курашвили

Что известно о чемпионке Европы из Украины?