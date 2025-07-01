Еволюція пішла не туди: російська боксерка накурила тварину в Криму

У тимчасово окупованому Криму відбувся черговий скандал. У центрі подій опинилась російська боксерка з Сімферополя Анастасія Лучкіна.

Спортсменка відзначилась ганебним вчинком в місцевому зоопарку. Постраждалим від дій росіянки став місцевий орангутанг, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що накоїла росіянка Лучкіна у Криму

Анастасія Лучкіна дала спробувати вейп орангутангу у кримському зоопарку. Боксерка зняла на відео свій ганебний вчинок стосовно беззахисної тварини, чим поділилась у соціальних мережах.

Скандальний інцидент стався у сафарі-парку "Тайган". Російська боксера вирішила таким чином розважитись та запропонувала орангутангу на ім'я Даня власний вейп. Довірлива тварина повторила за спортсменкою.

В адміністрації кримського зоопарку підтвердили інцидент та за участі ветеринара провели огляд орангутанга, заявивши, що Даня у повному порядку. Також у "Тайгані" заявили, що інцидент серйозний, адже тварини довіряють людям.

Лучкіна дала вейп орангутангу: дивіться відео

Додамо, що Анастасія Лучкіна є багаторазовою призеркою турнірів у ворожії країні та кандитаткою в майстри спорту Росії з боксу. Відео, яким поділилась спортсменка, викликало бурхливу реакцію серед росіян, які засудили її.

Адміністрація "Тайгуна" звернулась до правоохоронних органів. Анастасія Лучкіна за свій ганебний вчинок може отримати довічну заборону на відвідування зоопарку та штраф за дрібне хуліганство.

Раніше ми розповідали, що російського бійця ММА ледь не вбило струмом на турнірі у В'єтнамі. Спортсмен вирішив стрибнути у басейн після перемогу над суперником у поєдинку.