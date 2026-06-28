Меркушина, Лузан і Рибачок отримали нагороди від Зеленського

До Дня Конституції Президент оприлюднив список громадських діячів, яких відзначено державними нагородами. Ордени дісталися й відомим спортсменам.

Володимир Зеленський своїм указом нагородив олімпійських призерок, а також тріумфаторку чемпіонату Європи. Усі вони, згідно з формулюванням від глави держави, "виявили значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку", пише 24 Канал.

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Які державні нагороди отримали українські спортсменки?

Орден "За заслуги" третього ступеня присвоєно веслувальниці Людмилі Лузан, яка має у своєму доробку дві срібні та одну бронзову нагороди Олімпіад. Вона також є дворазовою чемпіонкою Європейських ігор і восьмиразовою чемпіонкою світу.

Орден Княгині Ольги першого ступеня дістався партнерці Лузан у каное-двійці Анастасії Рибачок, яка також здобула два олімпійських срібла, а на нещодавньому чемпіонаті світу у Португалії стала зі співвітчизницею двічі чемпіонкою світу на дистанціях 200 та 500 метрів.

Також Орден Княгині Ольги першого ступеня отримала біатлоністка Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи у 2023 і 2026 роках, срібна призерка чемпіонату світу в естафеті, двічі чемпіонка світу з літнього біатлону.

Хто ще зі світу спорту був відзначений нагородами від Президента?

Ордени "За заслуги" третього ступеня також матимуть легкоатлет Артур Фельфнер, президент Національної федерації бодібілдингу Андрій Долгокір і посмертно чемпіон України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який загинув на фронті.