Носила форму Спартака, ігнорувала війну: тенісистка з Росії змінила громадянство на австрійське

Російський спорт опинився під санкціями через повномасштабну війну в Україні. Тож недивно, що багато хто з атлетів не бажають представляти країну-терористку на міжнародній арені.

Зрештою більшість російських спортсменів змушені виступати під нейтральним прапором через воєнну політику Путіна. Схоже, що така ситуація виявилась не до вподоби відомій тенісистці Анастасії Потаповій, про що вона розповіла у себе в інстаграм, повідомляє 24 Канал.

Як Потапова кинула Росію?

Дівчина останнім часом виступала без прапора, тож тепер вона вирішила змінити це. Анастасія розповіла, що отримала громадянство Австрії і саме цю країну тепер вона буде представляти на тенісному корті.

Рада повідомити, що моя заява на отримання громадянства була схвалена австрійським урядом. Австрія – місце, яке я люблю, де мене тепло приймають і де я почуваюся як удома. Мені дуже подобається перебувати у Відні. Я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це місто своїм другим домом. Тому починаючи з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй тенісній кар'єрі,

– написала Потапова.

Нагадаємо, що Анастасія всіляко ігнорувала питання війни в Україні та заявляла, що "спорт поза політикою". При цьому вона не цуралась свого російського громадянства.

При цьому зміна громадянства обурила чимало російських фанатів тенісу. Річ у тім, що свого голова Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев зробив ставку саме на Потапову та виділив їй захмарне фінансування з держбюджету.



Анастасія Потапова у формі Спартака / фото з інстаграму тенісистки

Натомість потрібної підтримки не отримала інша тоді ще молода тенісистка Олена Рибакіна. Через це вона вирішила отримати громадянство Казахстану і вже стала зіркою тенісу.

Дівчина є п'ятою ракеткою світу та переможницею Вімблдону-2022. Втім тоді увагу приділили розвитку саме Потапової, тому тепер її зміна громадянства викликає обурення.

Що відомо про Анастасію Потапову?