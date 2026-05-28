Динамо офіційно отримало нового тренера

Київське Динамо поповнило тренерський штаб новим фахівцем. Анатолій Безсмертний підтвердив, що прийняв пропозицію столичного клубу та залишив сумську Вікторію.

57-річний наставник погодився на пропозицію киян і найближчим часом розпочне роботу в структурі клубу. Наразі команда перебуває у відпустці, тому деталі співпраці поки не розголошуються, пише ua-football.

Що відомо про перехід Безсмертного у Динамо?

Український наставник коротко прокоментував своє рішення приєднатися до "біло-синіх". Він зазначив, що вже залишив Вікторію та прийняв запрошення київського клубу.

Раніше сумський клуб офіційно повідомив про відхід головного тренера. Останній матч сезону команда проведе вже без Безсмертного.

Так, можу підтвердити цю новину. Поки більше коментувати нічого. Наразі так, а далі подивимося, як воно буде. Динамо знаходиться у відпустці, тому немає що зараз більше сказати. Але Вікторію залишив і прийняв запрошення Динамо – це факт,

– зазначив наставник.

Анатолій Безсмертний увійде до штабу Ігоря Костюка. Останній залишився головним тренером киян після завершення не надто успішного сезону. Динамо виграло Кубок України, але фінішувало лише четвертим в УПЛ.

У клубі поки офіційно не деталізували функції нового спеціаліста.

Тренерський шлях Безсмертного

Безсмертний добре знайомий із системою Динамо, адже у 90-х роках виступав за київський клуб як футболіст. Разом із киянами він ставав чемпіоном України та грав у єврокубках.

Після завершення кар'єри фахівець працював із низкою українських команд, серед яких Полтава, ПФК Суми, Львів та Вікторія. Саме із сумського клубу тренер і перейшов до київського гранда.

Анатолій Безсмертний очолював сумську команду з літа 2023 року. Під його керівництвом Вікторія провела за три сезони 94 офіційні матчі, у яких здобула 39 перемог, 24 рази зіграла внічию та 31 раз програла.

У поточному сезоні за тур до завершення чемпіонату команда йде на 8-й позиції у турнірній таблиці Першої ліги.