35-річний баскетболіст свого часу виступав за низку українських клубів, зокрема київське Динамо, з яким здобув срібло національної першості. Нині на нього чекає тривалий шлях відновлення після поранення, повідомляє телеграм-канал ФБУ.

Що відомо про поранення Анатолія Челована

Челован втратив обидві нижні кінцівки під час виконання бойового завдання.

Наразі спортсмену необхідні кошти на лікування, реабілітацію та протезування. Попереду в нього складний процес відновлення, який потребуватиме часу та підтримки.

Челован долучився до лав Збройних Сил України та став на захист держави. У Федерації баскетболу закликали підтримати спортсмена в цей непростий період.

Баскетбольна родина завжди вирізнялася єдністю. Закликаємо кожного долучитися до збору та допомогти нашому воїну й колезі,

– написали у ФБУ.

За які клуби виступав баскетболіст

Протягом професійної кар'єри Анатолій Челован грав за українські клуби Харцизьк, Кривбас, Говерла, київське Динамо, БІПА та Київ-Баскет. Також він мав досвід виступів у Грузії за команду Сухумі.

Одним із найбільших досягнень баскетболіста стало срібло Суперліги сезону-2015/2016 у складі київського Динамо. У фінальній серії столичний клуб поступився южненському Хіміку.

У сезоні-2018/2019 Челован представляв Київ-Баскет, який тоді тренував Євген Мурзін. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, де поступилася Дніпру, а в чемпіонаті завершила сезон на четвертому місці.

У сезоні-2023/2024 баскетболіст виступав за Кривбас. У регулярному чемпіонаті він провів вісім матчів, а його найрезультативнішою грою стала зустріч із Волинню в жовтні 2023 року, коли він набрав 14 очок за 18 хвилин на майданчику.