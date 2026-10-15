35-летний баскетболист в свое время выступал за ряд украинских клубов, в частности за киевское Динамо, с которым завоевал серебро национального чемпионата. Сейчас ему предстоит длительный путь восстановления после ранения, полученного во время выполнения боевого задания, сообщает телеграм-канал ФБУ.

Что известно о ранении Анатолия Челована

Челован лишился обеих нижних конечностей в результате ранения.

Сейчас спортсмену необходимы средства на лечение, реабилитацию и протезирование. Впереди у него сложный процесс восстановления, который потребует времени и поддержки.

Челован вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и встал на защиту государства. В Федерации баскетбола призвали поддержать спортсмена в этот непростой период.

Баскетбольная семья всегда отличалась сплоченностью. Призываем каждого присоединиться к сбору средств и помочь нашему воину и коллеге,

– написали в ФБУ.

За какие клубы выступал баскетболист

На протяжении профессиональной карьеры Анатолий Челован играл за украинские клубы Харцызск, Кривбасс, Говерла, киевское Динамо, БИПА и Киев-Баскет. Также у него был опыт выступлений в Грузии за команду Сухуми.

Одним из самых больших достижений баскетболиста стало серебро Суперлиги сезона 2015/2016 в составе киевского Динамо. В финальной серии столичный клуб уступил южненскому Химику.

В сезоне 2018/2019 Челован представлял Киев-Баскет, который тогда тренировал Евгений Мурзин. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, где уступила Днепру, а в чемпионате завершила сезон на четвертом месте.

В сезоне 2023/2024 баскетболист выступал за Кривбасс. В регулярном чемпионате он провел восемь матчей, а его самой результативной игрой стала встреча с Волынью в октябре 2023 года, когда он набрал 14 очков за 18 минут на площадке.