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Sport News 24 Баскетбол Втратив обидві ноги: відомий український баскетболіст зазнав важкого поранення на фронті
15 жовтня, 19:43
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Втратив обидві ноги: відомий український баскетболіст зазнав важкого поранення на фронті

Микола Брежицький

Колишній гравець української баскетбольної Суперліги Анатолій Челован зазнав важкого поранення на фронті. Захисник втратив обидві ноги та потребує допомоги на лікування і протезування.

35-річний баскетболіст свого часу виступав за низку українських клубів, зокрема київське Динамо, з яким здобув срібло національної першості. Нині на нього чекає тривалий шлях відновлення після поранення, повідомляє телеграм-канал ФБУ.

Що відомо про поранення Анатолія Челована

Челован втратив обидві нижні кінцівки під час виконання бойового завдання.

Наразі спортсмену необхідні кошти на лікування, реабілітацію та протезування. Попереду в нього складний процес відновлення, який потребуватиме часу та підтримки.

Челован долучився до лав Збройних Сил України та став на захист держави. У Федерації баскетболу закликали підтримати спортсмена в цей непростий період.

Баскетбольна родина завжди вирізнялася єдністю. Закликаємо кожного долучитися до збору та допомогти нашому воїну й колезі, 
– написали у ФБУ.

За які клуби виступав баскетболіст

Протягом професійної кар'єри Анатолій Челован грав за українські клуби Харцизьк, Кривбас, Говерла, київське Динамо, БІПА та Київ-Баскет. Також він мав досвід виступів у Грузії за команду Сухумі.

Одним із найбільших досягнень баскетболіста стало срібло Суперліги сезону-2015/2016 у складі київського Динамо. У фінальній серії столичний клуб поступився южненському Хіміку.

У сезоні-2018/2019 Челован представляв Київ-Баскет, який тоді тренував Євген Мурзін. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, де поступилася Дніпру, а в чемпіонаті завершила сезон на четвертому місці.

У сезоні-2023/2024 баскетболіст виступав за Кривбас. У регулярному чемпіонаті він провів вісім матчів, а його найрезультативнішою грою стала зустріч із Волинню в жовтні 2023 року, коли він набрав 14 очок за 18 хвилин на майданчику.

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