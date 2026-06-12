Зрадник Тимощук вперше заговорив про співпрацю з російськими спецслужбами

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук прокоментував інформацію про можливу співпрацю з російськими спецслужбами. Зрадник назвав звинувачення "фейками" та відкинув усі підозри.

Постать Анатолія Тимощука знову опинилася в центрі скандалу. Ексфутболіст, який після початку повномасштабної війни залишився працювати в Росії, вперше публічно висловився щодо нових звинувачень на свою адресу, передає "Championat".

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Що сказав Тимощук?

Нещодавно в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що помічник головного тренера петербурзького Зеніта нібито співпрацює з російськими спецслужбами. Також стверджувалося, що він міг оформити румунське громадянство. Ексфутболіст заявив, що поширення такої інформації не заслуговує на увагу.

Коментувати маячню та фейки не збираюся. Не бачу у цьому сенсу. Знаю, хто їх розповсюджує. Намагаюся їх не дивитись і не читати, але іноді вони до мене доходять. А громадянство у мене тільки одне, і воно точно не румунське,

– наводить слова Тимощука російське видання.

Як Тимощук зрадив Україну?

Прізвище Тимощука вже не вперше фігурує в скандальних історіях після початку повномасштабної війни. Колишній капітан збірної України не лише не залишив російський футбол, а й продовжив працювати в тренерському штабі Зеніта. Він також публічно не засудив агресію Кремля проти своєї батьківщини.

Через це у 2022 році Українська асоціація футболу позбавила його тренерської ліцензії та футбольних відзнак, а згодом проти ексгравця Шахтаря були запроваджені санкції.

У 2025 році колишньому гравцю національної збірної було оголошено підозру у пособництві державі-агресору через те, що він віддав свою футболку на аукціон для збору коштів на російську армію. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, а слідство проти Тимощука веде Служба безпеки України.