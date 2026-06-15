Після років мовчання щодо російської агресії та роботи у санкт-петербурзькому Зеніті Тимощук знову опинився в центрі уваги. Ексфутболіст дав інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, де прокоментував рішення української сторони щодо нього, передає "Championat".

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Що сказав Тимощук?

Колишній гравець донецького Шахтаря та збірної України заявив, що його нібито несправедливо позбавили футбольних відзнак і звань. За словами Тимощука, "ніхто не мав права" забирати нагороди, які він здобув під час своєї кар'єри.

Розумію, що у нинішніх реаліях ставлення до мене нинішньої влади моєї країни не зміниться. Тільки людину не можна позбавити того, що вона заробила своєю працею та прагненням до перемоги на футбольному полі. Звання заслуженого майстра спорту України мені взагалі надали за перемогу Зеніту у Кубку УЄФА. І в Шахтарі, і в Зеніті, і в національній збірній віддавався футболу повністю. Позбавляти мене того, що було зароблено за довгу кар'єру, ніхто не мав права. Насамперед тренерської ліцензії, що дозволяє працювати у футболі. Радий, що CAS став на мій бік та справедливість перемогла. Для мене це було питання честі та гідності,

– розповів Тимощук.

За що Тимощук потрапив під санкції?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Анатолій Тимощук не залишив роботу в російському Зеніті та публічно не засудив агресію Кремля проти України. Через це Українська асоціація футболу позбавила його тренерської ліцензії, державних футбольних відзнак і заборонила футбольну діяльність на території країни.

Згодом щодо колишнього капітана збірної були запроваджені й державні санкції. Попри це Тимощук продовжує працювати в Росії, а минулого року віддав свою футболку на аукціон для збору коштів на російську армію.