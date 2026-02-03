Помічник головного тренера Зеніта, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук зіткнувся з несподіваною проблемою на зборах клубу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Символічно, що незручності зраднику завдадуть процеси, пов'язані з урегулюванням війни в Україні.

Поки його країна страждає від війни на криваві гроші "Газпрому", Тимощук у футболці з цією назвою на грудях сподівався чудово провести час в ОАЕ. Але Зеніту доведеться терміново виселитися зі свого готелю, пише "ВсеПроСпорт".

Чому Тимощук і Зеніт не можуть жити в готелі в ОАЕ?

Виявилося, що команда із Петербурга обрала для проживання саме той комплекс, де у середу та четвер має відбутися черговий раунд переговорів між Україною, Росією та США.

Такий дипломатичний захід потребує дотримання максимальних стандартів безпеки. З перебуванням на території футбольної команди це, звичайно, несумісно. Тож Зеніт разом з Тимощуком будуть змушені перервати процес підготовки до другої частини сезону і шукати собі готель деінде.

Як Тимощук зрадив Україну?