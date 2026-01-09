Перейшов із ЗСУ до ворога, спонсорує окупантів: топ 5 зрадників України, які були "патріотами"

Україна завжди мала спортсменів, які прославляли її на міжнародній арені. Вони завойовували трофеї та піднімали на весь світ "синьо-жовтий" прапор, а дехто навіть має патріотичні татуювання.

Проте не усі залишилися вірними Батьківщині. Що відомо про українських спортсменів, які зрадили Україну, попри патріотичну позицію – розповідає 24 канал.

Анатолій Тимощук

Колишній український футболіст свого часу виступав за Волинь, Шахтар, Зеніт, Баварію та Кайрат. Окрім того, він був капітаном національної команди.

У сезоні 2007 – 2008 Тимощук разом із російським клубом виграв Кубок УЄФА, обігравши шотландський Рейнджерс (2:0). Тоді український футболіст був капітаном пітерської команди та першим отримував трофей від тодішнього президента УЄФА Мішеля Платіні, обгорнутий в прапор України.

Тимощук з трофеєм Кубка УЄФА / Фото УЄФА

У 2009 році він перейшов в мюнхенську Баварію, а у 2013 році завоював трофей Ліги чемпіонів. На нагородженні та на усіх фото Тимощук був обгорнутий в український прапор.

Тимощук переміг з Баварією у Лізі чемпіонів / Фото УЄФА

Проте у 2016 році він повернувся у Зеніт, а з 2017 року почав працювати асистентом головного тренера у пітерському клубі, де й залишається на сьогодні. Тимощук продовжує жити в Росії та мовчазно підтримувати диктаторську владу, не проронивши ні слова про війну у своїй рідній країні.

А у 2025 році отримав підозру у пособництві державі-агресу. За даними Київської міської прокуратури, колишньому футболісту загрожує конфіскація майна та 12 років ув'язнення через фінансування ворожої армії.

Річ у тім, що Тимощук у вересні 2024 року взяв участь у благодійній акції, продавши свою футболку Зеніта за 700 тисяч рублів. Усі виручені кошти пішли на допомогу футбольних хуліганам, які воюють у складі окупаційної армії на території України.

Ілля Ковтун

Свого часу Ковтун виступав за Україну на міжнародній арені та приносив рідній країні чимало медалей. Ба більше, він завоював срібну медаль зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі у складі "синьо-жовтої" команди.

Тепер же Ілля представлятиме Хорватію, коли завершиться його карантин через зміну спортивного громадянства, який триває до 10 липня 2026 року. Проте в атлета на тілі залишаться татуювання, які нагадуватимують йому про Батьківщину.

На руках Ковтуна зображені – момунент "Батьківщина-мати", слово "Воля" у вигляді тризуба, а нижче ліктя напис Home з мапою України. Також він має тату соняшника, що символізує Україну, та набиту на тілі цитату із поеми Тараса Шевченка "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Патріотичні тату Ковтуна / Фото з інстаграму, Getty Images

Відзначимо, що вчинок гімнаста викликав чимало критики від українців. Нещодавно він в інтерв'ю хорватському порталу Net.hr відреагував на хейт від земляків, назвавши Україну "своєю країною".

Реакція на мій переїзд з України була різною. Було трохи нормальної реакції, було трохи негативної. Це все зрозуміло. Така зараз ситуація в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. І ми хотіли залишитися нормальними людьми. І ми ними залишилися,

– сказав Ковтун.

Раніше у коментарі виданню LB.ua Вадим Гутцайт прокоментував рішення Ковтуна змінити спортивне громадянство. Голова Національного олімпійського комітету України розніс гімнаста за його вчинок.

"Я читав останнє його інтерв’ю. Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз – ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово", – сказав чиновник.

Олена Грушина

Українська фігуристка у парі з Русланом Гончаровим прославила Україну на весь світ. Найбільшим досягненням у її кар'єрі стала "бронза" на Олімпійських іграх 2006 року у Турині, звісно, на нагородження спортсменка вийшла з "синьо-жовтим" стягом.

Грушина і Гончаров на Олімпіаді-2006 / Фото Getty Images

Після цього вона завершила аматорську кар'єру та перейшла у професіонали, перебравшись до США. Однак у 2007 році Грушина брала участь у шоу "Танці на льоду. Оксамитовий сезон" у Москві разом із російським телеведучим Михайлом Зеленським.

Зрештою вони одружилися, а фігуристка перебралася із США до столиці Росії. Згодом подружжя розлучилось у 2014 році, а Олена разом із дітьми переїхала в іншу квартиру, залишившись у Москві.

У 2020 році Грушина втретє вийшла заміж за фінансиста Іллю Рачкова. Наразі вона продовжує жити у ворожій країні, працюючи тренеркою з фігурного катання. Щодо війни Росії проти України колишня спортсменка не висловлювалася, а у її соціальних мережах також немає жодної згадки.

Микита Крилов

Спортсмен народився у Хрустальному (Луганська область), що окуповане з 2014 року. Тоді ще Крилов мав наміри отримати російський паспорт.

До 2022 року боєць виходив на поєдинки в UFC під українським прапором. Хоча він і висловлював підтримку Росії, а також так званим "ДНР" та "ЛНР".

Від початку повномасштабного вторгнення Крилов обрав нейтральну позицію, але у 2025 році він все-таки змінив громадянство. Тепер спортсмен представляє ворожу країну.

Микита Крилов / Фото UFC

До слова. Під російським прапором Крилов провів два поєдинки. Обидва бої завершилися достроковою поразкою бійця-зрадника.

Відзначимо, що на пресконференції перед одним із поєдинків він видав зашкварну заяву. Зокрема, спортсмен висловив радість, що може представляти Росію.

"Те, що довгий час не було прапора, було пов’язано швидше з тим, що основним місцем мого проживання був Донецьк. Не всі визнають його незалежність. Тому я надавав перевагу виступам без прапора. А зараз, коли вже є змога, я радий з гордістю представляти Росію на змаганнях", – цитує Крилова MMA Fighting.

Сергій Кузнєцов

У 2021 році спортсмен приєднався до десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Після того, як Кузнєцов отримав поранення на фронті, він вступив до військового вишу, і став членом збірної України з армійського рукопашного бою.

Утім, у 2024 році він поїхав на чемпіонат Європи у Польщу, звідки немопітно втік з турніру до Чехії. Пізніше стало відомо, що він отримав перебрався до Росії та отримав громадянство ворожої країни.

Сергій Кузнєцов / Фото росЗМІ

Кузнєцов в інтерв'ю пропагандистському медіа Gazeta.ru прокоментував своє рішення. Він зазначив, що був готовий усіма способами покинути Україну.

Вирішив зробити хід конем і вступити до військового вузу. Поступив туди і був цьому насправді дуже радий, оскільки тоді з'являється більше шансів виїхати з території України, бо якщо ти поступив, то ти можеш брати участь у спортивних змаганнях,

– розповів Кузнєцов.

Однак він не тільки отримав російський паспорт після того, як втік до Москви. 4 грудня 2025 року Кузнєцов вступив до російської армії та представлятиме на змаганнях місцевий ЦСКА.