Передав екіпіровку на благодійні проєкти, – Тимощук цинічно пояснив допомогу окупантам

Зрадник України Анатолій Тимощук допомагав збирати гроші російським загарбним. Через підтримку окупаційної армії тренеру Зєніта оголосили підозру у пособництві державі-агресору.

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук спробував пояснити свій ганебний вчинок благодійністю. Начебто усі клуби у світі віддають свої футболки на аукціони, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тимощук вирішив відхреститися від звинувачень

Особливо цинічно лунають слова Тимощука під гуркіт щоденних бомбардувань росіянами українських міст та сіл. Екскапітан "синьо-жовтих" намагається не бачити злочинів окупантів проти українців. Ба більше, він допомагає загарбникам коштами.

"З перших днів будь-якого тиску клуб надав мені всіляку підтримку. Особливо це цінно, коли відбуваються такі парадоксальні процеси, де мене намагаються звинуватити особисто в тому, що всі команди світу роблять на постійній основі, передаючи екіпіровку у всілякі благодійні проєкти. Ми, як одна сім'я, всі працюємо на один результат, довгі роки захищаємо честь і гідність клубу, а також інтереси футболу в усьому світі", – розповів Тимощук.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Тимощук приєднався до російського воєнного аукціону. Його футболку з автографом продали за 700 тисяч рублів.

Згідно з даними Київської прокуратури, ці кошти пішли на допомогу 106 розвідувальному батальйону російської армії, що воює на Курщині. Через цей ганебний вчинок зраднику України оголосили підозру. Тренеру російського Зєніта загрожує 12 років ув'язнення та конфіскація майна.