Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук попытался объяснить свой позорный поступок благотворительностью. Вроде бы все клубы в мире отдают свои футболки на аукционы, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Тимощук решил откреститься от обвинений

Особенно цинично звучат слова Тимощука под грохот ежедневных бомбардировок россиянами украинских городов и сел. Экс-капитан "сине-желтых" пытается не видеть преступлений окупантов против украинцев. Более того, он помогает захватчикам средствами.

"С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", – рассказал Тимощук.

Напомним, что в сентябре прошлого года Тимощук присоединился к российскому военному аукциону. Его футболку с автографом продали за 700 тысяч рублей.

Согласно данным Киевской прокуратуры, эти средства пошли на помощь 106 разведывательному батальону российской армии, что воюет на Курщине. Из-за этого позорного поступка предателю Украины объявили подозрение. Тренеру российского Зенита грозит 12 лет заключения и конфискация имущества.