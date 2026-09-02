Турецький клуб на своєму сайті вже оголосив дату та час проведення поєдинку, який відбудеться на домашньому стадіоні російської команди. Гра стане одним із контрольних матчів Трабзонспора під час сезону.

Трабзонспор зіграє із Зенітом у Росії

Матч відбудеться 15 листопада у Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром-Арена", початок зустрічі запланований на 17:00 за київським часом.

Російський Зеніт також анонсував майбутню гру у своїх соцмережах.

Перед цим Трабзонспор проведе ще один контрольний поєдинок. 1 жовтня турецька команда у себе вдома зустрінеться з ірландською Дрогедою Юнайтед.

Особливу увагу в контексті матчу із Зенітом привертає присутність у складі Трабзонспора двох українських футболістів. За турецький клуб виступають захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.

У Зеніті працює Тимощук

Матч Трабзонспора із Зенітом відбудеться на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Російські клуби після початку повномасштабного вторгнення були усунуті від міжнародних турнірів, однак періодично проводять товариські зустрічі.

У тренерському штабі Зеніта також працює колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук, який після початку російської агресії не залишив Санкт-Петербург та продовжив роботу в російському клубі. В Україні його позбавили державних нагород і футбольних відзнак.

Трабзонспор наразі переживає непростий період. Напередодні клуб залишився без головного тренера – Фатіх Текке залишив свою посаду. Після трьох турів Суперліги-2026/27 команда набрала чотири очки та посідає 11-те місце.

Не вдався старт кар'єри у Трабзонспорі і у Руслана Маліновського. Пізахисник отримав червону картку у матчі Ліги Європи, а згодом ще й травмувався.