Турецкий клуб уже объявил на своем сайте дату и время проведения матча, который состоится на домашнем стадионе российской команды. Игра станет одним из контрольных матчей Трабзонспора в течение сезона.

Трабзонспор сыграет с Зенитом в России

Матч состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Российский Зенит также анонсировал предстоящую игру в своих соцсетях.

Перед этим Трабзонспор проведет еще один товарищеский матч. 1 октября турецкая команда на своем поле встретится с ирландским Дрогеда Юнайтед.

Особое внимание в контексте матча с Зенитом привлекает присутствие в составе Трабзонспора двух украинских футболистов. За турецкий клуб выступают защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

В Зените работает Тимощук

Матч Трабзонспора с Зенитом состоится на фоне полномасштабной войны России против Украины. Российские клубы после начала полномасштабного вторжения были отстранены от международных турниров, однако периодически проводят товарищеские встречи.

В тренерском штабе Зенита также работает бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который после начала российской агрессии не покинул Санкт-Петербург и продолжил работу в российском клубе. В Украине его лишили государственных наград и футбольных званий.

Трабзонспор сейчас переживает непростой период. Накануне клуб остался без главного тренера – Фатих Текке покинул свой пост. После трех туров Суперлиги-2026/27 команда набрала четыре очка и занимает 11-е место.

Не удался старт карьеры в Трабзонспоре и у Руслана Малиновского. Защитник получил красную карточку в матче Лиги Европы, а впоследствии еще и получил травму.