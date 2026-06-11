Переможець єврокубка зацікавився послугами голкіпера збірної України

Анатолій Трубін привернув увагу стабільного учасника далеких стадій євротурнірів, який у сезоні 2026/27 гратиме у Лізі чемпіонів. Воротар збірної України може опинитись в АПЛ.

Мова про володаря трофея Ліги Європи Астон Віллу. Про такий варіант розвитку кар’єри Анатолія Трубіна повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен.

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Що відомо про інтерес Астон Вілли?

За інформацією джерела, така зацікавленість виникає через те, що під час літнього трансферного вікна клубу з Бірмінгема, можливо, доведеться шукати нового воротаря.

Додамо, що уже протягом тривалого часу точаться розмови про можливий відхід з команди багаторічного основного стража воріт аргентинця Еміліано Мартінеса.

Нещодавно інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини веде перемовини із Ювентусом, а керівництво поточного клубу готове продати 33-річного футболіста.

Анатолій Трубін: що відбувається у кар’єрі?

Протягом кампанії 2025/26 24-річний український голкіпер провів за Бенфіку 50 матчів у всіх турнірах.

У цей час Трубін та його партнери стали єдиною командою в Європі, яка не програла жодного матчу за сезон у чемпіонаті. Однак, навіть попри такі здобутки "орли" фінішували у першості Португалії третіми, що завадило потрапити до Ліги чемпіонів на майбутній сезон.

Астон Вілла буде представлена у цьому турнірі, оскільки підопічні Унаї Емері виграли Лігу Європи, а на додачу ще й посіли четверту сходинку в АПЛ, яка теж дає кваліфікацію в основний раунд найпрестижніших змагань континенту.