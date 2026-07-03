Бенфіка виставила Трубіна на трансфер: джерело повідомило деталі

Майбутнє Анатолія Трубіна в Бенфіці опинилося під питанням. Португальський клуб готовий продати українського воротаря вже цього літа, якщо отримає вигідну пропозицію.

Після трьох сезонів у Лісабоні трансферна ситуація навколо голкіпера збірної України різко змінилася. Thegloriouseagles повідомляє, що керівництво "орлів" уже визначилося з потенційною заміною Трубіну.

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Що відомо про майбутнє Трубіна?

За інформацією португальських ЗМІ, Бенфіка не виключає продажу Анатолія Трубіна під час літнього трансферного вікна. Лісабонці готові розпочати переговори, якщо отримають пропозицію в районі 40 мільйонів євро.

Повідомляється, що інтерес до 24-річного воротаря проявляють клуби англійської Прем'єр-ліги, які уважно стежать за його виступами. Якщо трансфер відбудеться за вказану суму, донецький Шахтар також отримає суттєву фінансову вигоду, адже під час продажу голкіпера до Португалії у 2023 році зберіг за собою 40% від суми майбутнього перепродажу.

У клубі вже підготували наступника Трубіна

У разі відходу українця головним кандидатом на місце першого номера Бенфіки називають воротаря молодіжної збірної Португалії Самуела Соареша. Саме він, за задумом клубу, може стати новим основним голкіпером команди.

Водночас керівництво лісабонців не планує залишати молодого воротаря без конкуренції. У клубі також розглядають варіант із запрошенням більш досвідченого голкіпера, який виконуватиме роль дублера та допоможе Соарешу адаптуватися до статусу основного воротаря.

Поки ж остаточне рішення щодо майбутнього Трубіна залежатиме від того, чи надійде до Бенфіки пропозиція, яка влаштує клуб у фінансовому плані.