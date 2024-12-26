У квітні 2024 року Анатолій Трубін освідчився своїй коханій Марині Галаган. Відтепер голкіпер збірної України одружився, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Анатолія Трубіна.

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Весілля Трубіна

Марина з'явилася на церемонії у неймовірно гарній весільній сукні, тримаючи в руках розкішний букет білих півоній. Дивлячись на відео, гостей на весіллі Трубіна було не надто багато.

У листопаді 2024 року пара відсвяткувала шестиріччя своїх стосунків. Марина та Анатолій почали зустрічатися одразу після того, як голкіпер закінчив академію Шахтаря.

Весільна церемонія Трубіна: дивіться відео