Для України під час війни Різдво має особливе значення. Цей день символізує єдність та надію на мир у важкий період для країни.
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З Різдвом Христовим
Українські спортсмени у соціальних мережах привітали українців зі святом Різдва Христового, повідомляє 24 канал.
Андрій Лунін
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін у своєму інстаграмі опублікував світлину зі своєю дружиною та сином на фоні різдвяною ялинки та привітав всіх зі святом.
Друзі, щиро вітаю усіх вас і ваших близьких з Різдвом Христовим! Божої опіки, мирного неба та перемоги,
– написав Лунін.
Лунін привітав фанів з Різдвом / Фото з інстаграму голкіпера
Олександр Зінченко
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко привітав шанувальників з Різдвом Христовим. 27-річний гравець "канонірів" опублікував святкові фото разом з дружиною та двома донечками.
З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи,
– написав Зінченко.
Зінченко привітав фанів зі святом / Фото з інстаграму футболіста
Карпати Львів
Гравці львівських Карпат в оригінальному стилі привітали вболівальників з Різдвом Христовим. "Леви" перевдягнулись у костюми, які символізують українську культуру.
Верес Рівне
Гравці рівненського Вереса також долучились до привітань з Різдвом Христовим. Футболісти перевдягнулись у святкові червоні костюми, а деякі з них вдягли довгі сиві бороди.
Сестри Алексіїви
Плавчині Владислава та Марина Алексіїви привітали шанувальників зі святом Різдва Христового. Дівчата в інстаграмі опублікували спільні фото з Відня (столиця Австрії) та написали: "Щасливого Різдва!".
Сестри Алексіїви привітали фанів з Різдвом / Фото з інстаграму плавчинь