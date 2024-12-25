Для України під час війни Різдво має особливе значення. Цей день символізує єдність та надію на мир у важкий період для країни.

Читайте також Подарунок на Різдво: Атлетіко на власному стадіоні відкрив одну з найбільших ковзанок в Європі

З Різдвом Христовим

Українські спортсмени у соціальних мережах привітали українців зі святом Різдва Христового, повідомляє 24 канал.

Андрій Лунін

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін у своєму інстаграмі опублікував світлину зі своєю дружиною та сином на фоні різдвяною ялинки та привітав всіх зі святом.

Друзі, щиро вітаю усіх вас і ваших близьких з Різдвом Христовим! Божої опіки, мирного неба та перемоги,

– написав Лунін.

Лунін привітав фанів з Різдвом / Фото з інстаграму голкіпера

Олександр Зінченко

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко привітав шанувальників з Різдвом Христовим. 27-річний гравець "канонірів" опублікував святкові фото разом з дружиною та двома донечками.

З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи,

– написав Зінченко.

Зінченко привітав фанів зі святом / Фото з інстаграму футболіста

Карпати Львів

Гравці львівських Карпат в оригінальному стилі привітали вболівальників з Різдвом Христовим. "Леви" перевдягнулись у костюми, які символізують українську культуру.

Верес Рівне

Гравці рівненського Вереса також долучились до привітань з Різдвом Христовим. Футболісти перевдягнулись у святкові червоні костюми, а деякі з них вдягли довгі сиві бороди.

Сестри Алексіїви

Плавчині Владислава та Марина Алексіїви привітали шанувальників зі святом Різдва Христового. Дівчата в інстаграмі опублікували спільні фото з Відня (столиця Австрії) та написали: "Щасливого Різдва!".

Сестри Алексіїви привітали фанів з Різдвом / Фото з інстаграму плавчинь