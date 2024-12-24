Один з найбільших льодових майданчиків в Європі обладнали навколо трав'яного газону стадіону "Ванда Метрополітано". Ковзанка буде знаходитися на арені з 21 грудня по 5 січня, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Атлетіко.

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Різдвяна атмосфера на стадіоні Атлетіко

Загальна площа ковзанки становить 4760 квадратних метрів. Вона здатна вмістити понад 1500 охочих покататися на ковзанах.

У розпорядженні відпочивальників будуть три тисячі ковзанів та іншого спорядження. Під час проведення грандіозної акції "Madrid On Ice" пройдуть майстер-класи для дітей і дорослих, світлові шоу на льоду та інші сюрпризи.

Крім того, працюватимуть кіоски з чуррос (іспанська випічка – 24 Канал) і шоколадом, смаженими каштанами та цукровою ватою, де ви зможете скуштувати типові для цієї пори року продукти,

– йдеться у повідомленні клубу.

Футбольний стадіон перетворився на величезну ковзанку / фото ФК Атлетіко

Зазначимо, що після перемоги над Барселоною (2:1) у 18-му турі Ла Ліги іспанські клуби пішли на невелику новорічну перерву. Свій наступний поєдинок чемпіонату Іспанії Атлетіко зіграє 4 січня 2025 року. "Матрацники" на виїзді зустрінуться з Осасуною.