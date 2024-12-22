Барселона – Атлетіко 1:2

Голи: Педрі, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

Матч між Атлетіко та Барселоною визначав зимового чемпіона Іспанії. Обом командам вкрай важливо було здобути перемогу, адже Реал дихає в спину, повідомляє 24 канал.

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Атлетіко зміг перевернути гру

Барселона в останніх матчах показувала бліду гру та втрачала очки проти середняків та аутсайдерів іспанської Ла Ліги. "Синьо-гранатові" хотіли реабілітуватись перед власними вболівальниками.

Каталонці з перших хвилин тиснули на гостей з Мадрида. Однак, забити змогли лише у другій половини першого тайму. На 30-й хвилині забитим голом відзначився Педрі.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:0.

У другому таймі каталонський колектив продовжував тиск на Атлетіко. Однак "матрацники" не лише витримали натиск підопічних Фліка, а й вирвати перемогу.

На 60-й хвилині матчу Родріго де Пауль вивів Атлетіко вперед, завдяки помилці гравців Барселони. У компенсований арбітром час Серлот забив переможний гол "матрацників" у ворота "блаугранас".

У результаті матч завершився перемогою Атлетіко – 1:2. Підопічні Дієго Сімеоне вийшли на перше місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.