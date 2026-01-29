У Міноборони виступили із заявою щодо голу Трубіна у ворота Реала
- Міноборони України прокоментувало гол Анатолія Трубіна у матчі Ліги чемпіонів проти Реала, відзначивши його характер і подякувавши за гру.
- Анатолій Трубін, воротар Бенфіки та національної збірної України, здобув визнання після забитого голу у компенсований час матчу.
Анатолій Трубін підкорив серця українців – про його гол заговорили всі, навіть ті, хто рідко дивиться футбол. Не залишилося осторонь і Міноборони України.
Оборонне відомство в інстаграмі відреагувало на гол українця. У компенсований час другого тайму воротар Бенфіки відзначився голом у матчі з Реалом (4:2).
Що сказали в Міноборони стосовно голу Трубіна?
У коментарях під дописом Трубіна після поєдинку з Реалом помітно чимало відомих осіб. Серед яких був і запис від Міноборони України.
Продемонстрував характер українців – боротися до кінця. Вітаємо і дякуємо,
– написано в коментарях під дописом Трубіна.
Реакція Міноборони на гол Трубіна / Скриншот з інстаграму відомства
Що треба знати про гол Трубіна?
- Український воротар Анатолій Трубін відзначився рідкісним для свого амплуа голом у матчі 8-го туру Ліги чемпіонів проти Реала (4:2). Він забив у компенсований час другого тайму, додавши фінального акценту у яскравій перемозі своєї команди.
Цей м'яч зробив Трубіна одним із небагатьох воротарів, які коли-небудь забивали у Лізі чемпіонів, і привернув увагу європейських медіа.
Раніше український голкіпер вже прославився кількома ефектними сейвами, але цей гол став особливим моментом у його кар'єрі.