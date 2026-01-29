У Міноборони виступили із заявою щодо голу Трубіна у ворота Реала

Анатолій Трубін підкорив серця українців – про його гол заговорили всі, навіть ті, хто рідко дивиться футбол. Не залишилося осторонь і Міноборони України.

Оборонне відомство в інстаграмі відреагувало на гол українця. У компенсований час другого тайму воротар Бенфіки відзначився голом у матчі з Реалом (4:2).

Що сказали в Міноборони стосовно голу Трубіна?

У коментарях під дописом Трубіна після поєдинку з Реалом помітно чимало відомих осіб. Серед яких був і запис від Міноборони України.

Продемонстрував характер українців – боротися до кінця. Вітаємо і дякуємо,

– написано в коментарях під дописом Трубіна.



Реакція Міноборони на гол Трубіна / Скриншот з інстаграму відомства

Що треба знати про гол Трубіна?