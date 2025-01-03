23-річний воротар може поповнити список українців в Англійській Прем'єр-лізі. У трансфері особисто зацікавлений тренер команди з Туманного Альбіону, повідомляє 24 канал із посиланням на O Jogo.

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Трубін в АПЛ

Сезон-2024/2025 може стати останнім для Анатолія Трубіна у складі Бенфіки. У клубі розуміють, що навряд чи зможуть втримати українця, тому відкрити для пропозицій щодо трансферу.

Новим претендентом на українського голкіпера став Манчестер Юнайтед. Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім вважає, що позицію голкіпера в команді треба посилити.

Зазначимо, що наставник манкуніанців працював у Спортінгу в португальській лізі, тому знайомий з якостями Трубіна. Цей фактор може зіграти вирішальну роль у трансфері українського голкіпера.

Довідка. Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою розрахований до літа 2028 року. Раніше українським воротарем "орлів" цікавились такі клуби, як Манчестер Сіті, Баварія та Інтер.

У поточній кампанії Анатолій Трубін зіграв у 23 матчах за Бенфіку в офіційних турнірах. На рахунку українського голкіпера 11 кліншитів, а також 16 пропущених м'ячів.