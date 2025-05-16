Партнер Судакова по збірній України порадив лідера Шахтаря своєму клубу

Георгій Судаков близький до того, щоб покинути Шахтар влітку цього року. Півзахисником "гірників" активно цікавляться клуби з європейських чемпіонатів.

У послугах Судакова зацікавлено чимало команд. Проте Георгій може переїхати у чемпіонат Португалії, повідомляє 24 канал із посиланням на glorioso1904.

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Допомога від Трубіна

За наявною інформацією, Бенфіка зацікавлена у трансфері Георгія Судакова. "Орли" нещодавно звернули увагу на півзахисника Шахтаря та збірної України.

Свій внесок у можливий перехід Георгія Судакова зробив Анатолій Трубін. Голкіпер, який грає за Бенфіку, порадив клубу звернути увагу на півзахисника донеччан.

До слова. Анатолій Трубін та Георгій Судаков свого часу виступали за Шахтар. Тепер обидва грають у національній збірній України.

У поточній кампанії Георгій Судаков зіграв у 36 матчах за Шахтар в усіх турнірах. У складі "гірників" півзахисник забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомляли, що інший іменитий клуб з чемпіонату Португалії поклав око на Георгія Судакова.