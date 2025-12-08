Поруч із чемпіоном Європи: Трубін опинився у топ-5 найдорожчих голкіперів світу

Анатолій Трубін один з найкращих вітчизняних воротарів сучасності. Голкіпер Бенфіки та збірної України потрапив до цікавого рейтингу від Міжнародного центру спортивних досліджень.

24-річний футболіст опинився у першій п'ятірці найдорожчих голкіперів світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на CIES Football Obs.

Яке місце у Трубіна серед найдорожчих голкіперів світу?

Перше місце у рейтингу посідає Джанлуїджі Доннарумма із Манчестер Сіті – 73,5 мільйона євро. На другій сходинці розташувався Барт Вербрюгген із Брайтона – 60,8 мільйона євро, а третю позицію зайняв Люка Шевальє із ПСЖ – 59,8 мільйона євро.

Трубін посів п'яте місце, опинившись у солідній компанії. Українського голкіпера оцінили у 45 мільйонів євро.

Рейтинг найдорожчих голкіперів світу:

1. Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті) – 73,5 мільйона євро.

2. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 мільйона євро.

3. Люка Шевальє (Парі Сен-Жермен) – 59,8 мільйона євро.

4. Роберт Санчес (Челсі) – 45,5 мільйона євро.

5. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 45,2 мільйона євро.

6. Міле Свілар (Рома) – 44 мільйони євро.

7. Гіоргі Мамардашвілі (Ліверпуль) – 43,1 мільйона євро.

8. Кевін Келлехер (Брентфорд) – 42 мільйони євро.

9. Марко Карнезеккі (Аталанта) – 41,9 мільйона євро.

10. Йонас Урбіг (Баварія) – 38,6 мільйона євро.

Куди може перейти Трубін?

Український голкіпер найближчим часом може покинути Бенфіку, пише видання GiveMeSport. Впродовж осені за Трубіним стежили клуби з різних чемпіонатів – Ла Ліга, Бундесліга та АПЛ.

24-річний воротар не проти піти на підвищення якомога швидше. Пріоритетним варіантом для Трубіна залишається Англія, тому він не розглядає варіанти від клубів з інших країни.

Що відомо про кар'єру Трубіна у Бенфіці?