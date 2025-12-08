Поруч із чемпіоном Європи: Трубін опинився у топ-5 найдорожчих голкіперів світу
- Анатолій Трубін опинився в рейтингу найдорожчих воротарів світу.
- Українського воротаря Бенфіки оцінили у 45,2 мільйона євро.
Анатолій Трубін один з найкращих вітчизняних воротарів сучасності. Голкіпер Бенфіки та збірної України потрапив до цікавого рейтингу від Міжнародного центру спортивних досліджень.
24-річний футболіст опинився у першій п'ятірці найдорожчих голкіперів світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на CIES Football Obs.
Яке місце у Трубіна серед найдорожчих голкіперів світу?
Перше місце у рейтингу посідає Джанлуїджі Доннарумма із Манчестер Сіті – 73,5 мільйона євро. На другій сходинці розташувався Барт Вербрюгген із Брайтона – 60,8 мільйона євро, а третю позицію зайняв Люка Шевальє із ПСЖ – 59,8 мільйона євро.
Трубін посів п'яте місце, опинившись у солідній компанії. Українського голкіпера оцінили у 45 мільйонів євро.
Рейтинг найдорожчих голкіперів світу:
- 1. Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті) – 73,5 мільйона євро.
- 2. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 мільйона євро.
- 3. Люка Шевальє (Парі Сен-Жермен) – 59,8 мільйона євро.
- 4. Роберт Санчес (Челсі) – 45,5 мільйона євро.
- 5. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 45,2 мільйона євро.
- 6. Міле Свілар (Рома) – 44 мільйони євро.
- 7. Гіоргі Мамардашвілі (Ліверпуль) – 43,1 мільйона євро.
- 8. Кевін Келлехер (Брентфорд) – 42 мільйони євро.
- 9. Марко Карнезеккі (Аталанта) – 41,9 мільйона євро.
- 10. Йонас Урбіг (Баварія) – 38,6 мільйона євро.
Куди може перейти Трубін?
Український голкіпер найближчим часом може покинути Бенфіку, пише видання GiveMeSport. Впродовж осені за Трубіним стежили клуби з різних чемпіонатів – Ла Ліга, Бундесліга та АПЛ.
24-річний воротар не проти піти на підвищення якомога швидше. Пріоритетним варіантом для Трубіна залишається Англія, тому він не розглядає варіанти від клубів з інших країни.
Що відомо про кар'єру Трубіна у Бенфіці?
Трубін покинув донецький Шахтар влітку 2023 року. 10 серпня він підписав угоду з португальскою Бенфікою, яка заплатила донеччанам близько 10 мільйонів євро.
Контракт українського воротаря з лісабонським клубом розрахований до 2028 року.
У складі Бенфіки він провів 120 матчів у всіх турнірах, пропустивши 116 м'ячів та у 49 іграх зберіг ворота "орлів" недоторканими.
Цікаво, що цим літом Трубін міг перейти в Манчестер Сіті. "Містяни" готові були заплатити солідні кошти за українського голкіпера.