Українського футболіста визнали найкращим воротарем місяця у європейському чемпіонаті

У португальській Прімейра-лізі відбулося голосування за найкращого воротаря квітня. Переможця в цій номінації обирали головні тренери місцевого елітного дивізіону.

Одним із претендентів на цю нагороду був футболіст Бенфіки Анатолій Трубін. Саме українця обрали найкращим голкіпером минулого місяця, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Прімейра-ліги.

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Приємне визнання

Наставники португальських клубів високо оцінили виступи вихованця донецького Шахтаря, віддавши йому майже 17% голосів. Він випередив Томаша Вацліка з Боавішти та Руя Сілву зі Спортінга, які фінішували у топ-3.

У квітні Анатолій Трубін провів п'ять поєдинків у чемпіонаті, у яких здійснив 19 сейвів. Він допоміг "орлам" набрати 13 з 15 можливих очок.

Такі результати дозволили Бенфіці продовжувати боротьбу за чемпіонство. Перед останнім туром команда Анатолія Трубіна посідає друге місце в таблиці з 79 очками, поступаючись Спортінгу лише за додатковими показниками.



Анатолій Трубін – найкращий воротар чемпіонату Португалії у квітні / Фото Прімейра-ліги

До слова. Всього в нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 46 матчів за Бенфіку в усіх турнірах. У них він пропустив 47 м'ячів і 19 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що українець виступає за "орлів" з серпня 2023 року. У кампанії-2024/2025 він здобув перший трофей у Португалії – Кубок ліги.