Анчелотті може повернутися в Реал після роботи у збірній Бразилії

Карло Анчелотті може повернутися Реал після того, як попрацює зі зібрною Бразилії. Щоправда італійський фахівець буде вже не тренером.

Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025. Італійський фахівець очолить національну команду Бразилії.

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Італієць може ще повернутися в Реал

Анчелотті вдалося зберегти хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом та рештою керівництва клубу, пише 24 канал з посиланням на Marca.

Обидві сторони вже обговорювали можливе повернення італійського фахівця в "Королівський клуб" після ЧС-2026. Проте мова йде вже не про тренерську роботу, а про посаду в клубному керівництві.

Наразі невідомо, яку саме посаду може зайняти Карл Анчелотті.

Довідка. Реал замість Карло Анчелотті очолить Хабі Алонсо.

Відзначимо, що італійський фахівець дебютує у ролі головного тренера бразильців 4 червня у матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору.