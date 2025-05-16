Анчелотті може повернутися в Реал після роботи у збірній Бразилії
- Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025 та очолить збірну Бразилії.
- Анчелотті може повернутися в Реал після ЧС-2026 на посаду в клубному керівництві, але не як тренер.
- Реал замість Анчелотті очолить Хабі Алонсо, а Анчелотті дебютує у збірній Бразилії 4 червня.
Карло Анчелотті може повернутися Реал після того, як попрацює зі зібрною Бразилії. Щоправда італійський фахівець буде вже не тренером.
Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025. Італійський фахівець очолить національну команду Бразилії.
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Італієць може ще повернутися в Реал
Анчелотті вдалося зберегти хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом та рештою керівництва клубу, пише 24 канал з посиланням на Marca.
Обидві сторони вже обговорювали можливе повернення італійського фахівця в "Королівський клуб" після ЧС-2026. Проте мова йде вже не про тренерську роботу, а про посаду в клубному керівництві.
Наразі невідомо, яку саме посаду може зайняти Карл Анчелотті.
Довідка. Реал замість Карло Анчелотті очолить Хабі Алонсо.
Відзначимо, що італійський фахівець дебютує у ролі головного тренера бразильців 4 червня у матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору.