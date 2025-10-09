Чемпіон світу з футболу Андре Пірло спокусився на російські гроші. Один з найкращих півзахисників в історії футболу став амбасадором російської букмекерської контори.

Російська букмекерська контора Фонбет повідомила про початок співпраці з експівзахисником Мілана Андреа Пірло. Відповідне відео з'явилося на сторінці легендарного італійця, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Пірло.

Читайте також Росія – Україна: як склалася кар'єра футболістів збірної після історичного матчу в Москві

Що відомо про співпрацю Пірло з росіянами?

Деталі фінансової угоди між російськими букмекерами та Пірло не повідомляється. Залишається тільки здогадуватися, скільки грошей отримає за цей ганебний контракт зірковий хавбек "россонері".

В рамках співпраці колишній одноклубник Андрія Шевченка повинен буде відвідувати публічні акції Фонбета в Москві та інших містах країни-агресорки.

Андреа Пірло у футболці з логотипом російських букмекерів / фото з мережі Х Фабріціо Романо

Зазначимо, що російські букмекерські контори не вперше звертаються до футбольних зірок. Нещодавно вони презентували як амбасадора бразильця Роналдінью, а на початку квітня цього року столицю країни-терористки відвідав Франческо Тотті.

Чим зараз займається Андреа Пірло?