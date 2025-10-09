Легендарный итальянец, игравший вместе с Шевченко, начал сотрудничать с россиянами
- Андреа Пирло стал амбассадором российской букмекерской конторы Фонбет, хотя детали финансовой сделки не разглашаются.
- В рамках сотрудничества Пирло должен будет посещать публичные акции Фонбета в Москве и других городах России.
Чемпион мира по футболу Андре Пирло соблазнился на российские деньги. Один из лучших полузащитников в истории футбола стал амбассадором российской букмекерской конторы.
Российская букмекерская контора Фонбет сообщила о начале сотрудничества с экс-полузащитником Милана Андреа Пирло. Соответствующее видео появилось на странице легендарного итальянца, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Пирло.
Что известно о сотрудничестве Пирло с россиянами?
Детали финансовой сделки между российскими букмекерами и Пирло не сообщается. Остается только догадываться, сколько денег получит за этот позорный контракт звездный хавбек "россонери".
В рамках сотрудничества бывший одноклубник Андрея Шевченко должен будет посещать публичные акции Фонбета в Москве и других городах страны-агрессора.
Андреа Пирло в футболке с логотипом российских букмекеров / фото из сети Х Фабрицио Романо
Отметим, что российские букмекерские конторы не впервые обращаются к футбольным звездам. Недавно они представили в качестве амбассадора бразильца Роналдиньо, а в начале апреля этого года столицу страны-террористки посетил Франческо Тотти.
Чем сейчас занимается Андреа Пирло?
- Легендарный Андреа Пирло повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, когда ему было 38 лет. Его последним клубом стал американский Нью-Йорк Сити.
- Итальянец долгое время играл вместе с Андреем Шевченко в Милане, с которым имеет дружеские отношения. В частности украинец в сети Х поздравлял Пирло с назначением в туринский Ювентус в 2020 году.
- Во время тренерской работы Пирло возглавлял молодежную и основную команды Ювентуса, турецкий Фатих Карагюмрюк и итальянскую Сампдорию.
- По информации Transfermarkt, с июля 2025 года Андреа Пирло работает главным тренером Дубай Юнайтед в чемпионате ОАЭ.