Российская букмекерская контора Фонбет сообщила о начале сотрудничества с экс-полузащитником Милана Андреа Пирло. Соответствующее видео появилось на странице легендарного итальянца, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Пирло.

Что известно о сотрудничестве Пирло с россиянами?

Детали финансовой сделки между российскими букмекерами и Пирло не сообщается. Остается только догадываться, сколько денег получит за этот позорный контракт звездный хавбек "россонери".

В рамках сотрудничества бывший одноклубник Андрея Шевченко должен будет посещать публичные акции Фонбета в Москве и других городах страны-агрессора.

Андреа Пирло в футболке с логотипом российских букмекеров / фото из сети Х Фабрицио Романо

Отметим, что российские букмекерские конторы не впервые обращаются к футбольным звездам. Недавно они представили в качестве амбассадора бразильца Роналдиньо, а в начале апреля этого года столицу страны-террористки посетил Франческо Тотти.

Чем сейчас занимается Андреа Пирло?