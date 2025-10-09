Російська букмекерська контора Фонбет повідомила про початок співпраці з експівзахисником Мілана Андреа Пірло. Відповідне відео з'явилося на сторінці легендарного італійця, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Пірло.
Що відомо про співпрацю Пірло з росіянами?
Деталі фінансової угоди між російськими букмекерами та Пірло не повідомляється. Залишається тільки здогадуватися, скільки грошей отримає за цей ганебний контракт зірковий хавбек "россонері".
В рамках співпраці колишній одноклубник Андрія Шевченка повинен буде відвідувати публічні акції Фонбета в Москві та інших містах країни-агресорки.
Андреа Пірло у футболці з логотипом російських букмекерів / фото з мережі Х Фабріціо Романо
Зазначимо, що російські букмекерські контори не вперше звертаються до футбольних зірок. Нещодавно вони презентували як амбасадора бразильця Роналдінью, а на початку квітня цього року столицю країни-терористки відвідав Франческо Тотті.
Чим зараз займається Андреа Пірло?
Легендарний Андреа Пірло повісив бутси на цвях у 2017 році, коли йому було 38 років. Його останнім клубом став американський Нью-Йорк Сіті.
Італієць тривалий час грав разом з Андрієм Шевченком у Мілані, з яким має дружні стосунки. Зокрема українець у мережі Х вітав Пірло з призначенням в туринський Ювентус у 2020 році.
Під час тренерської роботи Пірло очолював молодіжну та основну команди Ювентусу, турецький Фатіх Карагюмрюк та італійську Сампдорію.
За інформацією Transfermarkt, з липня 2025 року Андреа Пірло працює головним тренером Дубай Юнайтед у чемпіонаті ОАЕ.