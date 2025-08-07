Андреа Карневале, відомий за виступами у складі "Наполі" та національної збірної Італії, відкрив одну з найтрагічніших сторінок свого життя. У відвертому інтерв’ю він розповів, як його батько позбавив життя матір, пише 24 Канал з посиланням на GdS.

Що розповів Карневале?

Ось уже понад півтора року Карневале активно залучений до ініціатив проти феміциду та домашнього насильства. Він прагне, аби більше жодна жінка не стала жертвою такої жорстокості, як його мати.

Мій батько вбив мою матір сокирою. Що означає розповісти про цей жах? Відтоді я почуваюся краще. Мені зателефонували з асоціації "Telefono Donna", і з того часу я зустріла так багато жінок, які перебувають під захистом. Все це мене зворушило,

– сказав Карневале.

Він зазначив, що хотів розповісти свою історію, щоб люди дізнавалися про випадки насильства, жінки повідомляли про них, щоб вони отримали захист, якщо стали жертвами насильства.

"Я пробачив своєму батькові й завжди відвідував його у в'язниці. Хотів дізнатися, як у нього справи, чи одужує він. У родині ми ніколи про це не говорили, як і про мого батька, який наклав на себе руки на моїх очах, тому що жорстоко напав на мене. Це могла бути ще одна трагедія, якби поруч не було мого брата... Біль був нестерпним, але моє серце – ще сильнішим. У мене був хворий батько. Це сталося 50 років тому, тоді не було таких ресурсів і ліків, як зараз, але, звичайно, можна було щось зробити. Щоночі з'являлися тривожні сигнали", – додав Андреа Карневале.

