"УАФ здивувала": новим головним тренером збірної України з футболу стане італієць Мальдера

Новим наставником національної футбольної команди стане колишній помічник Андрія Шевченка. Відомий журналіст та коментатор запевнив, що збірну очолить італійський фахівець.

Україна може вперше в історії отримати іноземного головного тренера збірної. За інформацією Віктора Вацка, УАФ зробила ставку на Андреа Мальдеру.

Що сказав Вацко?

За словами журналіста та коментатора, Українська асоціація футболу визначилася з наступником Сергія Реброва. І це буде не Мирон Маркевич.

Мій вотсап назвав ім'я нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка. У той час, коли вся футбольна і прифутбольна Україна запевняла мене, що головним тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала. Як мінімум мене здивувала дуже. Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я – Андреа Мальдера,

– додав Вацко.

Що відомо про Андреа Мальдеру?

Останнім місцем роботи італійського фахівця був французький Марсель, де він входив до штабу Роберто Де Дзербі. Клуб Мальдера залишив у лютому цього року.

Для українського футболу його прізвище не є чужим – з 2016 по 2021 рік він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України.

Саме тому Мальдера добре знайомий із системою команди, багатьма футболістами та внутрішньою структурою національної збірної.