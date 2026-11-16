Збірна України підходить до вирішального матчу Ліги націй із серйозними кадровими проблемами. Андреа Мальдера висловився про відсутність двох основних вінгерів.

Через пошкодження "синьо-жовтим" не допоможуть одразу кілька важливих виконавців. Головний тренер команди перед грою з Грузією відповів на запитання журналіста 24 Каналу про травмованих футболістів і пояснив, чи впливають ці втрати на його плани.

Що Мальдера сказав про травми Циганкова та Зубкова

Під час листопадової міжнародної паузи збірна України не може розраховувати на Віктора Циганкова та Олександра Зубкова. Обидва футболісти є важливими гравцями атакувальної ланки, однак через проблеми зі здоров'ям пропускають матчі національної команди.

Андреа Мальдера не став приховувати, що ці виконавці мають велике значення для збірної. Водночас італійський фахівець наголосив, що травми є невіддільною частиною футболу, а команда повинна вміти справлятися з такими ситуаціями.

Травми – це частина футболу. Команда суперників втратила Хвічу Кварацхелію через травму. Для нас Циганков і Зубков важливі гравці. Я впевнений у тих футболістах, яких я маю, на яких розраховую,

– заявив наставник збірної України.

Хто ще не допоможе Україні у матчі з Грузією

Окрім Циганкова та Зубкова, через травми до заявки збірної України не потрапили Матвій Пономаренко, Руслан Маліновський і Михайло Мудрик.

Також уже тривалий час відновлюється після пошкодження Олександр Зінченко. Колишній лідер національної команди наразі залишається без клубу та не може допомогти синьо-жовтим.

Матч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У разі поразки у цьому матчі українці завершать груповий етап Ліги націй на останньому місці та можуть вилетіти до дивізіону С.