Украина осталась без основных вингеров: что сказал Мальдера перед матчем с Грузией

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Из-за травм "сине-желтым" не смогут помочь сразу несколько важных игроков. Главный тренер команды перед матчем с Грузией ответил на вопрос журналиста 24 Канала о травмированных футболистах и объяснил, влияют ли эти потери на его планы.

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Что Мальдер сказал о травмах Цыганкова и Зубкова

Во время ноябрьской международной паузы сборная Украины не может рассчитывать на Виктора Цыганкова и Александра Зубкова. Оба футболиста являются важными игроками атакующей линии, однако из-за проблем со здоровьем пропускают матчи национальной команды.

Андреа Мальдера не стал скрывать, что эти игроки имеют большое значение для сборной. В то же время итальянский специалист подчеркнул, что травмы – неотъемлемая часть футбола, а команда должна уметь справляться с такими ситуациями.

Травмы – это часть футбола. Команда соперников потеряла Хвичу Кварацхелию из-за травмы. Для нас Цыганков и Зубков – важные игроки. Я уверен в тех футболистах, которые у меня есть, на которых рассчитываю– заявил наставник сборной Украины.

Что еще не поможет Украине в матче с Грузией

Помимо Цыганкова и Зубкова, из-за травм в заявку сборной Украины не попали Матвей Пономаренко, Руслан Малиновский и Михаил Мудрик.

Также уже длительное время восстанавливается после травмы Александр Зинченко. Бывший лидер национальной команды пока остается без клуба и не может помочь "сине-желтым".

Матч Украина – Грузия состоится 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В случае поражения в этом матче украинцы завершат групповой этап Лиги наций на последнем месте и могут вылететь в дивизион С.