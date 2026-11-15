Сборная Украины сыграет последний матч в 2026 году: кто соперник и когда состоится игра

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Соперником нашей команды станет сборная Грузии, с которой украинцы уже встречались в сентябре. Тогда подопечные Мальдеры не смогли одержать победу, поэтому предстоящая встреча станет возможностью завершить год на позитивной ноте, сообщает 24 Канал.

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Что известно о последнем матче сборной Украины в 2026 году

Поединок формально будет домашним для украинской сборной, однако состоится за пределами нашей страны. Команды встретятся на стадионе в словацком городе Кошице.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO – телеканалах MEGOGO Sport и Футбол 1. Также бесплатная трансляция будет доступна на телеканале MEGOGO СПОРТ в сетях Т2 и кабельного телевидения.

Грузия осталась без главной звезды

Одной из главных особенностей предстоящего противостояния станет отсутствие в составе гостей Хвичи Кварацхелии. Лидер сборной Грузии, который в свое время претендовал на получение "Золотого мяча", получил травму и выбыл до конца сезона.

В настоящее время сборная Украины занимает третье место в группе В2 Лиги наций, имея в своем активе четыре очка после пяти туров. В последнем матче команда уступила Северной Ирландии на выезде со счетом 0:1.