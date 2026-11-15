Збірна України зіграє останній матч у 2026 році: хто суперник і коли відбудеться гра

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Суперником нашої команди стане збірна Грузії, з якою українці вже зустрічалися у вересні. Тоді підопічні Мальдери не змогли здобути перемогу, тож майбутня зустріч стане нагодою завершити рік на позитивній ноті, передає 24 Канал.

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Що відомо про останній матч збірної України у 2026 році

Поєдинок формально буде домашнім для української збірної, однак відбудеться за межами нашої країни. Команди зустрінуться на стадіоні у словацькому місті Кошице.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У прямому етері матч можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO – телеканалах MEGOGO Sport і Футбол 1. Також безкоштовна трансляція буде доступна на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Грузія залишилася без головної зірки

Однією з головних особливостей майбутнього протистояння стане відсутність у складі гостей Хвічі Кварацхелії. Лідер збірної Грузії, який свого часу претендував на здобуття "Золотого м'яча", зазнав травми та вибув до кінця сезону.

Наразі збірна України посідає третю сходинку групи В2 Ліги націй, маючи у своєму активі чотири очки після п'яти турів. В останньому матчі команда поступилася Північній Ірландії на виїзді з рахунком 0:1.